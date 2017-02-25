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В Тульской области воры-домушники обокрали соседа

В Тульской области воры-домушники обокрали соседа

По предварительным данным, злоумышленники, разбив окно, забрались в дом.

Полицейскими в Чернском районе задержаны воры-домушники.

По предварительным данным, злоумышленники, разбив окно, забрались в деревенский дом. Но крупной добычи не нашли, среди украденного были алкогольные напитки, продукты питания, алюминиевый кабель и другие вещи. Общий ущерб, нанесённый законному владельцу, составил более 3 тысяч рублей. 

Для раскрытия преступления сотрудники полиции проверяли местных жителей, склонных к хищениям. В результате проделанной работы удалось установить причастность к краже 24-летнего безработного ранее судимого жителя деревни и его 45-летнего неработающего также ранее судимого подельника, также проживающего в этом населённом пункте. Мужчины признались в содеянном.

В отделе полиции «Чернский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище».

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:45 −2
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