В Тульской области воры-домушники обокрали соседа

Полицейскими в Чернском районе задержаны воры-домушники.

По предварительным данным, злоумышленники, разбив окно, забрались в деревенский дом. Но крупной добычи не нашли, среди украденного были алкогольные напитки, продукты питания, алюминиевый кабель и другие вещи. Общий ущерб, нанесённый законному владельцу, составил более 3 тысяч рублей.

Для раскрытия преступления сотрудники полиции проверяли местных жителей, склонных к хищениям. В результате проделанной работы удалось установить причастность к краже 24-летнего безработного ранее судимого жителя деревни и его 45-летнего неработающего также ранее судимого подельника, также проживающего в этом населённом пункте. Мужчины признались в содеянном.

В отделе полиции «Чернский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище».