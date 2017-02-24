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Туляки стали чемпионами России по ловле рыбы на мормышку со льда
Фото Федерации рыболовного спорта России.

Туляки стали чемпионами России по ловле рыбы на мормышку со льда

Улов наших рыбаков составил 15302 г.

В Псковской области прошел чемпионат России по ловле рыбы на мормышку со льда. В соревнованиях участвовали рыбаки из различных областей России.

В итоге первое место досталось команде из Тульской области.

Улов тульских рыбаков — Дмитрия Корнеева, Василия Кулигина, Владислава Потапова, Максима Шумилина, Алексея Гордеева — составил 15302 г.

Второе место заняла команда из Москвы, третье — из Орловской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 22:27 +2
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