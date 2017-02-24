Туляки стали чемпионами России по ловле рыбы на мормышку со льда

Фото Федерации рыболовного спорта России.

В Псковской области прошел чемпионат России по ловле рыбы на мормышку со льда. В соревнованиях участвовали рыбаки из различных областей России.

В итоге первое место досталось команде из Тульской области.

Улов тульских рыбаков — Дмитрия Корнеева, Василия Кулигина, Владислава Потапова, Максима Шумилина, Алексея Гордеева — составил 15302 г.

Второе место заняла команда из Москвы, третье — из Орловской области.