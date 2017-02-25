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Следователи выясняют обстоятельства гибели четверых человек на пожаре в Богородицке

Следователи выясняют обстоятельства гибели четверых человек на пожаре в Богородицке

Предположительно, возгорание началось, когда в доме все спали.

Пожар в Богородицке в доме на улице Володарского произошел сегодня ночью.

Во время тушения огня пожарные обнаружили тела 4-х человек - двух мужчин и двух женщин. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области организовано проведение досдедственной проверки.

По предварительным данным, в ночь с 24 на 25 февраля в доме находилось 5 человек - 30-летний хозяин дома, его 33-летняя сожительница, а также двое их знакомых мужчин и одна женщина. Все изрядно выпили.

Пожар начался, когда компания уснула. Причины возгорания сейчас устанавливают следователи, уточнили в ведомстве. 

30-летний мужчина, получив ожоги, успел покинуть дом. Остальные выбраться не смогли и погибли от отравления угарным газом.

"Произведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы случившегося, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:32 0
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