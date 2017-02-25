В Туле задавившая во сне грудного ребенка женщина отправится под суд

35-летняя мать погибшего ребенка и ее 29-летний сожитель.

Скончавшегося ребенка обнаружили в машине полицейские во время задержания его отчима за кражу.

В Туле завершено расследование уголовного дела 35-летней женщины. Она обвиняется в убийстве по неосторожности грудного ребенка.

В ночь с 7 на 8 декабря 2016 года женщина с 3-месячным сыном, 29-летним сожителем и 42-летним знакомым (он находился за рулем автомобиля), ехали по Туле. Пассажиры находились в состоянии опьянения.

Под утро они припарковались на улице Оружейной около продуктового магазина. Отчим мальчика отправился за детским питанием. Мать же уснула в машине и придавила собой ребенка, перекрыв ему доступ кислорода.

Женщину разбудили сотрудники полиции, задержавшие ее сожителя за кражу детской смеси из магазина. К этому времени 3-месячный малыш уже не подавал признаков жизни, -

сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, мама грудного малыша в прошлом имеет судимость по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). У женщины также есть старшая дочь подросток.