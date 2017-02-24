24 февраля более 100 человек убирали снег с тульских улиц

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Также в уборке было задействовано 69 единиц спецтехники.

В Туле продолжаются работы по расчистке дорог, тротуаров, парковочного пространства, остановочных павильонов, скверов от снега. 24 февраля всего в уборке было задействовано 69 единиц спецтехники и 109 человек.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, вывоз снега осуществлялся с улицы Тимирязева и в поселке Октябрьском (Скуратово).