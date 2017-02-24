Фото пресс-службы администрации Тулы.
24 февраля более 100 человек убирали снег с тульских улиц
Также в уборке было задействовано 69 единиц спецтехники.
В Туле продолжаются работы по расчистке дорог, тротуаров, парковочного пространства, остановочных павильонов, скверов от снега. 24 февраля всего в уборке было задействовано 69 единиц спецтехники и 109 человек.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, вывоз снега осуществлялся с улицы Тимирязева и в поселке Октябрьском (Скуратово).
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