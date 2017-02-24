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В Туле осудят парня, который «заминировал» «Гостиный двор»
Фото с места происшествия.

В Туле осудят парня, который «заминировал» «Гостиный двор»

За свою «шутку» молодой человек может лишиться свободы на три года.

Прокуратура Центрального района Тулы передала в суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Болохово, которого обвиняют по ч. 1 ст. 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Напомним, 21 января в 20.20 в в полицию сообщили о том, что в ТЦ «Гостиный двор», что на улице Советской, заложена взрывчатка. Полицейские эвакуировали всех посетителей центра за пределы здания. Специалисты-кинологи со служебными собаками обследовали подземные парковки, вестибюли, подсобные и торговые помещения. В итоге никаких опасных предметов обнаружено не было.

Выяснилось, что «шутник» позвонил в полицию, находясь на четвертом этаже «Гостиного двора». Звонок он совершил с телефона, принадлежащего знакомой. В отношении парня была избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Отметим, что максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до трёх лет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:02 +2
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