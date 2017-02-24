Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.
В сгоревшем доме в Донском пожарные обнаружили труп
Личность погибшего сейчас устанавливается.
23 февраля в Донском произошел пожар в жилом доме, расположенном в переулке Строительном. Об этом в 23.52 сообщили в «Единую службу спасения-112».
Три пожарных расчета прибыли на место происшествия через семь минут. Огонь был потушен в 00.04.
В сгоревшем доме пожарные обнаружили труп. Личность погибшего на данный момент устанавливается.
Специалисты выясняют причину пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.