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В сгоревшем доме в Донском пожарные обнаружили труп
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

В сгоревшем доме в Донском пожарные обнаружили труп

Личность погибшего сейчас устанавливается.

23 февраля в Донском произошел пожар в жилом доме, расположенном в переулке Строительном. Об этом в 23.52 сообщили в «Единую службу спасения-112».

Три пожарных расчета прибыли на место происшествия через семь минут. Огонь был потушен в 00.04.

В сгоревшем доме пожарные обнаружили труп. Личность погибшего на данный момент устанавливается.

Специалисты выясняют причину пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:20 +2
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