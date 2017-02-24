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Туляк с подругой обворовали дом на улице Доктора Гумилевской

Туляк с подругой обворовали дом на улице Доктора Гумилевской

Злоумышленники украли оттуда мобильный телефон и ювелирные изделия.

В Туле в полицию обратилась 43-летняя женщина. Она заявила, что из ее дома, расположенного на улице Доктора Гумилевской, украли мобильный телефон и ювелирные изделия. Общий ущерб составил 19 тысяч 300 рублей.

Злоумышленниками оказались ранее судимый за кражи 36-летний мужчина и его безработная 38-летняя подруга. При проведении обыска полицейские обнаружили у них часть похищенного.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:26 +1
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