Тулячка стала чемпионкой ЦФО по грэпплингу

Теперь Екатерина Камнева отправится на чемпионат России.

В Орле прошел чемпионат Центрального федерального округа по грэпплингу. В состязаниях участвовали 250 спортсменов из 12 регионов.

Сборная Тульской области завоевала золотую и бронзовую медали.

Среди женщин в категории до 64 килограммов первое место заняла Екатерина Камнева. Воспитанница ДЮСШ «Юность» завоевала путевку на чемпионат России.

Среди мужчин в весе до 92 килограммов студент ТулГУ, щекинец Тигран Оганесян стал третьим.

Грэпплинг — комбинированный вид единоборства, включающий в себя технику борцовских дисциплин и минимально ограничивающий использование болевых и удушающих приёмов.