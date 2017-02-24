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Тулячка стала чемпионкой ЦФО по грэпплингу

Тулячка стала чемпионкой ЦФО по грэпплингу

Теперь Екатерина Камнева отправится на чемпионат России.

В Орле прошел чемпионат Центрального федерального округа по грэпплингу. В состязаниях участвовали 250 спортсменов из 12 регионов.

Сборная Тульской области завоевала золотую и бронзовую медали.

Среди женщин в категории до 64 килограммов первое место заняла Екатерина Камнева. Воспитанница ДЮСШ «Юность» завоевала путевку на чемпионат России.

Среди мужчин в весе до 92 килограммов студент ТулГУ, щекинец Тигран Оганесян стал третьим. 

Грэпплинг — комбинированный вид единоборства, включающий в себя технику борцовских дисциплин и минимально ограничивающий использование болевых и удушающих приёмов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:06 +1
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