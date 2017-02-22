Тулячка пыталась зарезать собутыльника, заподозрив его в краже

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Когда мужчина потерял сознание, злоумышленница подумала, что он мертв, и скрылась с места преступления.

Следователи Новомосковска выясняют обстоятельства покушения на убийство мужчины его 28-летней знакомой.

По версии следствия, в конце января в одном из домов в деревне Сетка Веневского района подозреваемая распивала спиртные напитки с двумя знакомыми. Во время застолья женщина повздорила с одним из собутыльников из-за того, что не смогла найти свой мобильный телефон и решила, что знакомый его похитил. Разозлившись, она стала бить его кулаками и ногами по голове и телу, после чего взяла нож и несколько раз ударила им по лицу и шее.

Когда мужчина потерял сознание, злоумышленница подумала, что он мертв, и скрылась с места преступления.

Скорую вызвал второй собутыльник. Медики доставили раненого в больницу. Мужчина выжил.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия. В отношении женщины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее она уже была судима за убийство, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.