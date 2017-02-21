Предполагаемый виновник в массовой аварии под Тулой отказался сдать тест на алкоголь

Фото из архива Myslo.

20 февраля в 9.40 на 9-м километре автодороги «Тула-Алешня» 25-летний водитель «Шевроле Лачетти», предположительно, не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил стоящие автомобили: «Шевроле Авео», «Хёндэ Гранд Санта Фе» и «Фольксваген Кадди».

В аварии пострадала 39-летняя женщина — водитель автомобиля «Хёндэ». Она с различными травмами обращалась в городскую больницу и после оказания медицинской помощи была отпущена.

Предполагаемый виновник аварии — водитель «Шевроле Лачетти» — отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.