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Предполагаемый виновник в массовой аварии под Тулой отказался сдать тест на алкоголь
Фото из архива Myslo.

Предполагаемый виновник в массовой аварии под Тулой отказался сдать тест на алкоголь

20 февраля на автодороге «Тула-Алешня» столкнулись «Шевроле Авео», «Шевроле Лачетти», «Хёндэ Санта Фе» и «Фольксваген».

20 февраля в 9.40 на 9-м километре автодороги «Тула-Алешня» 25-летний водитель «Шевроле Лачетти», предположительно, не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил стоящие автомобили: «Шевроле Авео», «Хёндэ Гранд Санта Фе» и «Фольксваген Кадди».

В аварии пострадала 39-летняя женщина — водитель автомобиля «Хёндэ». Она с различными травмами обращалась в городскую больницу и после оказания медицинской помощи была отпущена.

Предполагаемый виновник аварии — водитель «Шевроле Лачетти» — отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

В отношении него был составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:01 0
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