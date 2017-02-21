Предполагаемый виновник в массовой аварии под Тулой отказался сдать тест на алкоголь
20 февраля на автодороге «Тула-Алешня» столкнулись «Шевроле Авео», «Шевроле Лачетти», «Хёндэ Санта Фе» и «Фольксваген».
20 февраля в 9.40 на 9-м километре автодороги «Тула-Алешня» 25-летний водитель «Шевроле Лачетти», предположительно, не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил стоящие автомобили: «Шевроле Авео», «Хёндэ Гранд Санта Фе» и «Фольксваген Кадди».
В аварии пострадала 39-летняя женщина — водитель автомобиля «Хёндэ». Она с различными травмами обращалась в городскую больницу и после оказания медицинской помощи была отпущена.
Предполагаемый виновник аварии — водитель «Шевроле Лачетти» — отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.
В отношении него был составлен административный материал по ст. 12.26