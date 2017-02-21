В Узловой жильцы дома, где обрушилась крыша, получат новые квартиры
Происшествие случилось 18 февраля в поселке Партизан.
В Узловой жители дома, где рухнула крыша, получат новые квартиры. Об этом стало известно в ходе рабочего визита губернатора Тульской области Алексея Дюмина в Узловской район. Глава региона посетил микрорайон улицы Горького, где ведется строительство семи восьмиэтажек, пишет «Знамя». Именно в этом микрорайоне и поселятся жильцы из поврежденного дома.
Происшествие случилось 18 февраля в поселке Партизан на улице Советской - из-за схода снежной наледи частично обрушилась кровля жилого дома.
Отметим, что ранее дом был признан аварийным и включен в программу переселения в III квартале 2017 года.
На месте происшествия находятся сотрудники полиции, которые обеспечивают охрану общественного порядка и сохранность имущества граждан.