В Узловой жильцы дома, где обрушилась крыша, получат новые квартиры

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

В Узловой жители дома, где рухнула крыша, получат новые квартиры. Об этом стало известно в ходе рабочего визита губернатора Тульской области Алексея Дюмина в Узловской район. Глава региона посетил микрорайон улицы Горького, где ведется строительство семи восьмиэтажек, пишет «Знамя». Именно в этом микрорайоне и поселятся жильцы из поврежденного дома.

Происшествие случилось 18 февраля в поселке Партизан на улице Советской - из-за схода снежной наледи частично обрушилась кровля жилого дома.

В происшествии никто не пострадал. Шесть семей (17 человек, из них 6 детей), которые проживали в указанном доме, по поручению губернатора, расселили. Некоторые отправились к родственникам, остальные — в общежитие.

Отметим, что ранее дом был признан аварийным и включен в программу переселения в III квартале 2017 года.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции, которые обеспечивают охрану общественного порядка и сохранность имущества граждан.