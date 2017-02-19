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В Туле пьяный водитель на «Мицубиси» уходил от погони и врезался в столб
Кадр из видео.

В Туле пьяный водитель на «Мицубиси» уходил от погони и врезался в столб

Нарушителя тут же задержали сотрудники ГИБДД.

Пользователь Олег Храмов опубликовал на своей странице в YouTube видео погони — в Туле по улице Калинина сотрудники ГИБДД преследовали «Мицубиси».
 
На пересечении улиц Калинина и Ложевой водитель легковушки ушел от столкновения со встречной машиной и врезался в столб. Сотрудники ГИБДД тут же задержали нарушителя.
 

Как рассказали в УГИБДД Тульской области, водитель «Мицубиси» находился в состоянии алкогольного опьянения. После оформления протокола автомобиль отправили на штрафстоянку.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:22 +2
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