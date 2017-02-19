Кадр из видео.
В Туле пьяный водитель на «Мицубиси» уходил от погони и врезался в столб
Нарушителя тут же задержали сотрудники ГИБДД.
Пользователь Олег Храмов опубликовал на своей странице в YouTube видео погони — в Туле по улице Калинина сотрудники ГИБДД преследовали «Мицубиси».
На пересечении улиц Калинина и Ложевой водитель легковушки ушел от столкновения со встречной машиной и врезался в столб. Сотрудники ГИБДД тут же задержали нарушителя.
Как рассказали в УГИБДД Тульской области, водитель «Мицубиси» находился в состоянии алкогольного опьянения. После оформления протокола автомобиль отправили на штрафстоянку.
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