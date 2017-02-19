В Туле пьяный водитель на «Мицубиси» уходил от погони и врезался в столб

Кадр из видео.

Нарушителя тут же задержали сотрудники ГИБДД.

Пользователь Олег Храмов опубликовал на своей странице в YouTube видео погони — в Туле по улице Калинина сотрудники ГИБДД преследовали «Мицубиси».

На пересечении улиц Калинина и Ложевой водитель легковушки ушел от столкновения со встречной машиной и врезался в столб. Сотрудники ГИБДД тут же задержали нарушителя.

Как рассказали в УГИБДД Тульской области, водитель «Мицубиси» находился в состоянии алкогольного опьянения. После оформления протокола автомобиль отправили на штрафстоянку.