Туляки устроили войну пивнушкам в Пролетарском районе

Фото Алексея Пирязева.

Пивные магазины на улице Металлургов множатся каждый месяц. Активисты решили бороться с нарушителями спокойствия и позвали на помощь чиновников и СМИ.

Жители улицы Металлургов в Туле обратились в редакцию Myslo с просьбой помочь им в борьбе с пивными магазинами, которые заполонили район. Они рассказывают, что из-за такого количества алкогольных точек на улице их дворы превратились в общественные туалеты. Жители обращались к местным властям, но никто не обратил на них внимание.

А 30 декабря на ул. Металлургов, 86 открылась круглосуточная букмекерская контора.

Жители подозревают, что это просто прикрытие подпольного игрового клуба. Это стало последней каплей. 16 февраля 2017 года жители устроили собрание жителей и пригласили на него представителей власти и СМИ.

– Мы уже несколько лет боремся с пивными заведениями. Район нашей остановки «Улица Декабристов» «засеян» алкогольными магазинами: «Тульское пиво», «Пивной мир», «Пивасик», «Градус» и «Бристоль». Плюс к этому два огромных сетевых магазина. И все это на одном пятачке! В наших дворах постоянные пьянки. Наш двор используют как общественный туалет. Кстати, в самих пивнушках торгуют и более крепкими напитками, причем круглосуточно, и никто не может повлиять на них. Сколько еще мы будем терпеть это безобразие? – возмущается старшая по домам №176 и 178 по ул. Декабристов Елена Соколова.

– Мы хотим, чтобы убрали злачные заведения. Хотим, чтобы помойка исчезла из наших дворов! – говорит Валентина Гаврикова. – Теперь построили этот игровой клуб, шифрующийся под ставки на спорт. Кто мог такое разрешить? Наверняка принадлежит какой-нибудь «шишке».

Жители негодуют: через дорогу от пивных забегаловок и подозрительного клуба находится детский сад. Законно ли это, жителям на встрече объяснила председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева:

– Администрация города определяет прилегающую территорию к образовательным учреждениям, на которой нельзя продавать алкоголь. Она должна составлять 50 метров от входа в детский сад по радиусу независимо от преград. Кроме того, в Тульской области введены дополнительные ограничения, магазин, продающий алкоголь не должен не только попадать в этот круг, но и находиться на расстоянии 100-150 метров от него.

Жители набросились на Татьяну Лапаеву с требованиями немедленно закрыть все пивные заведения.

– Мы можем действовать только в рамках закона. Те пивные магазины, которые продают здесь крепкие алкогольные напитки, имеют на это лицензию. На предприятия общественного питания ограничение на время продажи не распространяется. Поэтому у жителей и возникают вопросы, – сказала Татьяна Лапаева. – Все предприниматели на ул. Металлургов работают в рамках закона. Пока законодательно не будет запрещена продажа алкогольной продукции в жилых домах, мы не имеем права закрыть эти заведения.

Такими ответами жители остались недовольны и стали жаловаться на работу полиции. Активисты уверяли: правоохранители не приезжают на вызовы и не проверяют игровой клуб.

Представители УМВД России по Тульской области эту информацию опровергли:

– Каждый вызов, который поступает на пульт дежурного, мы отрабатываем. Ежедневно сотрудники полиции около двух раз в день выезжают в этот район для поддержания порядка. В отношении букмекерской конторы также проводятся проверки.

Итогами встречи сами жители остались недовольны. И обещали написать в вышестоящие инстанции с просьбой помочь им в решении проблемы.

– Получается, все эти пивнушки в рамках закона? Это просто невозможно! Мы уже не знаем, как с ними бороться, и надеемся, что если поднимем эту проблемы в СМИ, на нас кто-нибудь обратит внимание, – говорили после встречи жители ул. Декабристов.