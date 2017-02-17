Житель Кимовска пытался передать осужденному наркотики в курице-гриль

В ее костях находились трубочки от сока со смесью, содержащей диацетилморфин.

Донской городской суд вынес обвинительный приговор ранее судимому 42-летнему жителю Кимовска. Он признан виновным в п. ч.3 ст.30, п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ - в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Суд установил, что 18 сентября 2016 года мужчина прибыл в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской области, где пытался передать продукты осужденному.

Среди продуктов была курица-гриль, в костях которой находились трубочки от сока со смесью, содержащей диацетилморфин общей массой 1,39 г.

С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору мужчине назначено 7 лет 5 месяцев 10 дней лишения свободы без штрафа и ограничения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.