В Тульской области при пожаре пострадала пенсионерка

Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

Ее вывели из горящего дома в селе Товарково пожарные. Женщина была госпитализирована.

В Богородицком районе Тульской области сегодня, 16 февраля, в 17.06 сгорел частный дом в селе Товарково, слобода Загот-зерно. На месте происшествия работали пожарные расчеты ПЧ-95, ПЧ-112, ПСЧ-68 и ПСЧ-71.

Прибыв на место происшествия в 17.14, они потушили огонь к 17.35. У дома в результате пожара сгорела кровля, дом выгорел внутри.

Пожарные из части №71 вывели из горящего дома 57-летнюю женщину с признаками отравления угарным газом.

Пострадавшую передали работникам скорой помощи. Причина пожара устанавливается.