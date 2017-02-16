Фото предоставлено пресс-службой МЧС.
В Тульской области при пожаре пострадала пенсионерка
Ее вывели из горящего дома в селе Товарково пожарные. Женщина была госпитализирована.
В Богородицком районе Тульской области сегодня, 16 февраля, в 17.06 сгорел частный дом в селе Товарково, слобода Загот-зерно. На месте происшествия работали пожарные расчеты ПЧ-95, ПЧ-112, ПСЧ-68 и ПСЧ-71.
Прибыв на место происшествия в 17.14, они потушили огонь к 17.35. У дома в результате пожара сгорела кровля, дом выгорел внутри.
Пожарные из части №71 вывели из горящего дома 57-летнюю женщину с признаками отравления угарным газом.
Пострадавшую передали работникам скорой помощи. Причина пожара устанавливается.
Другие статьи по темам
Событие