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Где в Туле 17 февраля не будет электричества

Где в Туле 17 февраля не будет электричества

АО «Тулгорэлектросети» предупреждает об отключении электричества из-за плановых работ.

Сотрудники АО «Тулгорэлектросети» 17 февраля 2017 года будут проводить плановые работы по перетяжке проводов, обрезке деревьев и замене вводов. В связи с этим в ряде домов будет отсутствовать электроснабжение.

Начало ремонта

Окончание ремонта

Отключенные жилые дома

17.02.17 10:00

17.02.17 12:00

п. Косая Гора: ул. М. Горького, 11, 12; ул. Шмидта, 8-а

17.02.17 09:00

17.02.17 16:00

ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 31-43 (нечётн.); пер. 2-й Комбайновый, 1-6; пр-зд Вильямса, 3; ул. Комбайновая, 16, 17, 18; ул. Декабристов, 129

17.02.17 09:00

17.02.17 16:00

Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 10, 12, 13, 15, 21, 33-51 (нечётн.), 28-32 (чётн.); 6-й Полюсный пр-зд, 11; 10-й пр-зд, 2-в, 2-д; 11-й пр-зд, 1-а-в, 2-в, 1-7-а (нечётн.); 12-й пр-зд, 1-в, 1-д, 3-7 (нечётн.), 8; 16-й пр-зд, 2-22 (чётн.), 5-а-25 (нечётн.); 17-й пр-зд, 1-28; 18-й пр-зд, 27, 33, 35, 43, 50-66 (чётн.); ул. Тихмянова, 2-а-г

17.02.17 14:00

17.02.17 16:00

ул. Ш. Руставели, 21-а-29 (нечётн.), 16-21 (чётн.); ул. Короленко, 11-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.); ул. 1-я Озёрная, 4-12 (чётн.), 3-9 (нечётн.); ул. Лермонтова, 4-14 (чётн.), 1-13 (нечётн.); ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. 1-я Трубная, 6-10-а (чётн.), 11; ул. Болдина, 23, 27, 29, 45

17.02.17 09:00

17.02.17 16:00

ул. Токарева, 54-60 (чётн.); ул. Володарского, 35; ул. Демидовская, 194-224 (чётн.), 227-247 (нечётн.)

17.02.17 09:00

17.02.17 16:00

п. Косая Гора: ул. Колхозная, 13, 14, 15, 16, 17, 35, 41; ул. Садовая, 1-31 (нечётн.) 2-52 (чётн.); ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.); ул. Металлургов, 54; пр-зд Рвовский; ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 9чётн.); ул. Школьная, 1-11; д. Судаково

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 17:40 0
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