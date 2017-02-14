Туляк ограбил знакомого и избил водителя-полицейского

В Киреевске следователи завершили расследование уголовного дела 32-летнего местного жителя. Мужчине вменяется драка с полицейскими и грабеж.

По версии следствия, 12 ноября 2016 года около продуктового магазина в Липках обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил водителя местного отдела полиции за шею и ударил ногой по колену. Позже, в декабре 2016 года он, находясь около того же продуктового магазина, похитил у своего знакомого 7 тысяч рублей.

Когда потерпевший достал из кармана деньги под предлогом дать часть из них в долг обвиняемому, последний выхватил купюры и сбежал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.