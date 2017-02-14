новости
новости
Регистрация
По факту падения в Узловой 5-летнего мальчика в колодец прокуратура завершила проверку
Источник фото: foto-pmr.ru

По факту падения в Узловой 5-летнего мальчика в колодец прокуратура завершила проверку

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела, но прокуратура отменила постановление и вернула материалы на дополнительную проверку.

Узловской межрайонной прокуратурой провела проверку по обращению местной жительницы по факту несчастного случая, произошедшего с ее 5-летним сыном.

27 ноября в районе дома № 12 по улице Андреева в Узловой мальчик упал в водяную камеру из-за того, что накрывавшая ее бетонная плита была сдвинута с места.

Ребенок при этом не пострадал, уточнили в пресс-службе ведомства.

Согласно правилам технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, в функции организаций водопроводно-коммунального хозяйства, входит содержание в исправном состоянии сооружений, коммуникаций и оборудования. Они должны не реже чем 2 раза в месяц осматривать состояние трубопроводов и проверки действия сооружений и оборудования сети.

Водопровод, находящийся в указанной водяной камере, находится в аренде ООО «Узловские коммунальные системы». Согласно графику обход по маршруту, где произошел несчастный случай с ребенком, должен производиться 10 и 25 числа каждого месяца. Факт падения мальчика говорит о том, обязательства не были исполнены, несмотря на записи в журналах обхода.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой в адрес генерального директора ООО «Узловские коммунальные системы» внесено представление об устранении нарушений законодательства. Представление рассмотрено, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По данному факту полиция проводила доследственную проверку, по результатам которой отказано в возбуждении уголовного дела. Узловской межрайонной прокуратурой постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал возвращен на дополнительную проверку, результаты которой контролируются.

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 22:25 0
Другие статьи по темам
Место
УзловаяТульская область
Прочее
прокуратураребенок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле замдиректора детского Центра «Преображение» украл 900 тысяч рублей
В Туле замдиректора детского Центра «Преображение» украл 900 тысяч рублей
Туляк ограбил знакомого и избил водителя-полицейского
Туляк ограбил знакомого и избил водителя-полицейского
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика