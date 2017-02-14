По факту падения в Узловой 5-летнего мальчика в колодец прокуратура завершила проверку

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Полиция отказала в возбуждении уголовного дела, но прокуратура отменила постановление и вернула материалы на дополнительную проверку.

Узловской межрайонной прокуратурой провела проверку по обращению местной жительницы по факту несчастного случая, произошедшего с ее 5-летним сыном.

27 ноября в районе дома № 12 по улице Андреева в Узловой мальчик упал в водяную камеру из-за того, что накрывавшая ее бетонная плита была сдвинута с места.

Ребенок при этом не пострадал, уточнили в пресс-службе ведомства.

Согласно правилам технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, в функции организаций водопроводно-коммунального хозяйства, входит содержание в исправном состоянии сооружений, коммуникаций и оборудования. Они должны не реже чем 2 раза в месяц осматривать состояние трубопроводов и проверки действия сооружений и оборудования сети.

Водопровод, находящийся в указанной водяной камере, находится в аренде ООО «Узловские коммунальные системы». Согласно графику обход по маршруту, где произошел несчастный случай с ребенком, должен производиться 10 и 25 числа каждого месяца. Факт падения мальчика говорит о том, обязательства не были исполнены, несмотря на записи в журналах обхода.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой в адрес генерального директора ООО «Узловские коммунальные системы» внесено представление об устранении нарушений законодательства. Представление рассмотрено, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По данному факту полиция проводила доследственную проверку, по результатам которой отказано в возбуждении уголовного дела. Узловской межрайонной прокуратурой постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал возвращен на дополнительную проверку, результаты которой контролируются.