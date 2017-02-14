Тульские полицейские спасли пенсионера из горящей квартиры

12 февраля сотрудники отдельного батальона ППС два старших сержанта полиции Сергей Зулаев и Эмин Гулиев патрулировали территорию поселка Косая Гора.

Вечером полицейские приняли сообщение о возгорании многоквартирного дома, расположенного на улице Октябрьской, 9.

Полицейские приехали на место происшествия до спасательных служб. В окне третьего этажа, рядом с горящей квартирой, они увидели пожилого мужчину, который просил о помощи.

Оценив обстановку, Зулаев и Гулиев забежали в подъезд. Пламя из горящей квартиры уже перекинулось на соседнюю дверь, за которой и находился пенсионер.

Полицейские взяли ведра с водой у жильцов этажом ниже и, сбив огонь, вошли внутрь квартиры, накрыли наглотавшегося гари мужчину покрывалом и вывели его на свежий воздух.

Пострадавшего передали медицинским работникам. Благодаря полицейским удалось избежать жертв.

Правоохранители получили информацию, что возможным виновником возгорания может являться 43-летний мужчина. Именно он снимает загоревшуюся квартиру. Квартиросъемщик покинул жилище незадолго до пожара в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полицейские обнаружили его и доставили в отделение полиции «Косогорское» для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.