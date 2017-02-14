В Туле гражданин Узбекистана задушил киргиза шнуром от утюга

А после этого перерезал своей жертве горло.

В Пролетарский районный суд передали уголовное дело по обвинению 35-летнего гражданина Республики Узбекистан в убийстве гражданина Республики Киргизия.

В ходе предварительного расследования установлено, что 30 июля 2016 года в жилой комнате, расположенной в производственном цехе одного из предприятий Пролетарского района на ул. Марата, мужчины выпивали. Между ними возникла ссора, которая переросла в серьезную драку.

Гражданин Узбекистана повалил знакомого на пол, накинул ему на шею провод от утюга и начал душить. А после этого взял лежащий на полу нож и перерезал своей жертве горло.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. На данный момент подозреваемый заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.