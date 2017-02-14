В Донском Росгвардия бросилась в погоню за аферистами

Под видом коммунальщиков представители цыганского табора проникали в дома доверчивых жителей и похищали ценности.

В Донском сотрудники Росгвардии в ходе погони задержали подозреваемых в мошенничестве.

Злоумышленниками оказались двое мужчин — лица цыганской национальности. Под видом работников жилищно-коммунальных служб они проникали в чужие квартиры и похищали ценное имущество.

В отношении задержанных лиц уже возбуждено семь эпизодов мошенничества в регионе.

Подозреваемые пытались скрыться от сотрудников полиции на своем автомобиле. Ориентировку на «Рено» бежевого цвета разослали всем полицейским. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии вместе с нарядом ДПС остановил беглецов. Для дальнейшего разбирательства их передали следственной группе.