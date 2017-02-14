Из-за сильного ветра центр Ясногорска остался без света

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Сообщение об аварийном отключении электричества в Ясногорске появилось сегодня вечером в соцсетях.

По словам местных жителей, в темноту погрузился центр города.

"Сильный ветер. Идет обследование подстанции. В ближайшее время ожидаем восстановление электроснабжения", -

написал в твиттере глава Ясногорского района Юрий Козлов.