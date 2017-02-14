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Алексей Дюмин поблагодарил Рафика Папяна за установку надписи «Тула - город герой»
Фото из твиттера Евгения Синькевича.

Алексей Дюмин поблагодарил Рафика Папяна за установку надписи «Тула - город герой»

Глава региона назвал этот поступок патриотичным и выразил благодарность председателю Совета регионального отделения Союза армян России.

Сегодня в Тульском музее оружия состоялась встреча представителей национальных общественных объединений и религиозных организаций региона.

- В Тульской области проживают люди различных национальностей, приверженцы разных религиозных взглядов. Всеми нами движет общая цель — процветание России и нашего общего дома — Тульской области. Единство и согласие в обществе, умение жить общими ценностями патриотизма помогают нам двигаться к этой цели, — отметил глава региона.

В завершении мероприятия Алексей Дюмин поблагодарил председателя Совета регионального отделения Союза армян России Рафика Папяна за установку на здании торгового центра «Гостиный двор» установили надпись «Тула — город-герой».

- Площадь Ленина — это центр города, где проводится много мероприятий. Это очень патриотичный шаг. Я от лица жителей выражаю вам благодарность, —

отметил губернатор.

Напомним, надпись была установлена 9 февраля. Спустя несколько дней буквы и звезда стали подсвечиваться в ночное время суток.

Подобную надпись «Тула — город-герой» в начале сентября 2016 года отремонтировали в Криволучье и восстановили подсветку. Хотя в 2014 году ее планировали полностью демонтировать, чтобы привести в порядок, — крепления букв сильно износились и вся громоздкая конструкция угрожала рухнуть.
 

Также похожая надпись «Слава Туле — городу-герою» после ремонта была восстановлена на доме на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина.

вчера, в 23:32 0
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ТулаТульская областьТЦ Гостиный двор

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