В Туле на улице Ф. Энгельса «Рено» протаранил стоящий «Киа»

Фото УГИБДД по Тульской области.

12 февраля, в воскресенье, в 9.40 в Туле на улице Ф. Энгельса 48-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», врезался в стоящий «Киа Рио». К счастью, в момент ДТП в «Киа» никто не находился.

В аварии пострадал сам водитель «Рено». Он обращался в городскую больницу и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.