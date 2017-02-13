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4 выходных подряд: как будем отдыхать на следующей неделе

4 выходных подряд: как будем отдыхать на следующей неделе

Роструд напомнил о графике выходных дней: в связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне получат четыре выходных подряд – с 23 по 26 февраля.

Федеральная служба по труду и занятости напоминает: на следующей неделе россиян ждут целых четыре выходных дня, а рабочими будут дни с понедельника до среды включительно. Это связано с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества.

При этом на следующую среду приходится предпраздничный рабочий день, который сокращен на один час.

«23 февраля, День защитника Отечества, в текущем году приходится на четверг. В целях рационального использования рабочего времени правительство ранее приняло решение о переносе выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Таким образом, получились удлиненные выходные с 23 по 26 февраля включительно», — объяснили в ведомстве.

Что касается празднования Международного женского дня, то в 2017 году этот праздник, приходящийся на среду, поделит соответствующую рабочую неделю на две равные части. Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник 7 марта, будет короче на один час.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:55 +3
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