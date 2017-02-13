В Туле снимут приключенческий фильм

В Туле будут снимать фильм. С таким проектом компания TIOL Production зарегистрировалась на краудфандинговом сайте planeta.ru.

- Целых два года большая часть нашей компании занялась масштабной подготовкой к фильму. Полтора года мы занимались поисками только съемочной команды! В ней находятся профессионалы своего дела.

Полтора года мы собирали заявки на кастинг актерского состава в двух городах — Тула и Санкт-Петербург, именно в этих городах и будут проходить съемки фильма.

На данный момент в нашей актерской базе 634 анкеты! — рассказал глава компании Кирилл Зинковский.

Рабочее название фильма — «Остов разума». Кинокартина расскажет о подростках, которые любят приключения. Ребята попадают в переделку из-за своего друга, вернее благодаря его новой шпионской игрушке — маячку. Теперь подросткам предстоит разобраться во всех событиях.

Создатели сообщают, что большую часть денег на съемки фильма уже собрали. Теперь им осталось «накопить» 5 600 000 рублей.