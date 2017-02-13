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Суд отклонил апелляцию бывшего военкома Заокского района — виновника смертельного ДТП
Военком Алексей Забродин и погибший Артур Самохвалов.

Суд отклонил апелляцию бывшего военкома Заокского района — виновника смертельного ДТП

Напомним, в 2011 году Алексей Забродин сбил 17-летнего юношу и скрылся с места аварии, даже не попытавшись оказать ему помощь.

23 ноября 2016 года суд вынес обвинительный приговор бывшему военкому Заокского района 45-летнему Алексею Забродину. Он был признан виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 

5 декабря 2011 года в семье Самохваловых произошла трагедия: в Заокском посёлке на ул. Поленова водитель Toyota Noah сбил одного из шедших по краю дороги подростков и, даже не сделав попытки помочь раненому, скрылся. 17-летний Артур умер по дороге в больницу.

За рулем автомобиля находился Алексей Забродин. На момент трагедии он занимал пост военкома Заокского района. Экспертиза показала, что содержание алкоголя в его крови превышало 2,5 промилле — больше бутылки водки!

Следствие постоянно то приостанавливали, то возобновляли. А в августе 2013 года родные погибшего юноши получили постановление о полном прекращении уголовного дела. Следователи пришли к выводу, что в случившемся виноват сам погибший.

 

Тогда родные Артура обратились в редакцию «Слободы» с просьбой придать дело огласке и помочь наказать виновного в смерти мальчика. Подробности этой истории тут.

Алексею Забродину суд назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Наказание осуждённый будет отбывать в колонии-поселении.

Осужденный Забродин подавал апелляцию. 13 февраля Тульский областной суд оставил приговор без изменения, принесенные апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:44 +2
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