Суд отклонил апелляцию бывшего военкома Заокского района — виновника смертельного ДТП

23 ноября 2016 года суд вынес обвинительный приговор бывшему военкому Заокского района 45-летнему Алексею Забродину. Он был признан виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

5 декабря 2011 года в семье Самохваловых произошла трагедия: в Заокском посёлке на ул. Поленова водитель Toyota Noah сбил одного из шедших по краю дороги подростков и, даже не сделав попытки помочь раненому, скрылся. 17-летний Артур умер по дороге в больницу.

За рулем автомобиля находился Алексей Забродин. На момент трагедии он занимал пост военкома Заокского района. Экспертиза показала, что содержание алкоголя в его крови превышало 2,5 промилле — больше бутылки водки!

Следствие постоянно то приостанавливали, то возобновляли. А в августе 2013 года родные погибшего юноши получили постановление о полном прекращении уголовного дела. Следователи пришли к выводу, что в случившемся виноват сам погибший.

Тогда родные Артура обратились в редакцию «Слободы» с просьбой придать дело огласке и помочь наказать виновного в смерти мальчика. Подробности этой истории тут.

Алексею Забродину суд назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Наказание осуждённый будет отбывать в колонии-поселении.