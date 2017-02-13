Расследование дела о ложном минировании автовокзала в Туле прокуратура взяла под контроль

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В настоящее время в совершении данного преступления подозревается ранее судимый 32-летний житель Арсеньевского района.

Уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании автовокзала в Туле полиция Советского отдела возбудили 10 февраля.

В тот день в дежурную часть в 11.29 позвонил неизвестный и сообщил, что автовокзал заминирован.

«Вышеуказанные действия нарушили общественное спокойствие граждан и создали ситуацию, при которой возникла опасность гибели людей и наступления общественно опасных последствий, дезорганизовав деятельность органов власти и охраны порядка, отвлекая все силы и средства на проверку ложного сообщения», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В настоящее время в совершении данного преступления подозревается ранее судимый 32-летний житель Арсеньевского района.

Ход и результаты предварительного расследования находятся на особом контроле в прокуратуре Советского района Тулы.