В Новомосковске пьяный мужчина случайно убил знакомую
Суд вынес приговор по этому делу.
Новомосковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Суд установил, что в июле 2016 года днем мужчина выпивал со своей знакомой во дворе одного из домов, расположенных в Новомосковске. Между собутыльниками произошла ссора.
Мужчина дважды ударил приятельницу рукой по голове, в результате чего женщина упала и ударилась затылком об асфальт.
Смерть потерпевшей наступила через несколько месяцев от полученных травм, которые имеют критерии тяжкого вреда здоровью.
Злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области.