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В Новомосковске пьяный мужчина случайно убил знакомую

В Новомосковске пьяный мужчина случайно убил знакомую

Суд вынес приговор по этому делу.

Новомосковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Суд установил, что в июле 2016 года днем мужчина выпивал со своей знакомой во дворе одного из домов, расположенных в Новомосковске. Между собутыльниками произошла ссора.

Мужчина дважды ударил приятельницу рукой по голове, в результате чего женщина упала и ударилась затылком об асфальт.

Смерть потерпевшей наступила через несколько месяцев от полученных травм, которые имеют критерии тяжкого вреда здоровью.

Злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:00 +1
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