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Кого из чиновников назначили дежурным по Туле 11 февраля
Фото из архива Myslo. На фото Вадим Новиков.

Кого из чиновников назначили дежурным по Туле 11 февраля

Сегодня присматривать за городом будет Вадим Новиков.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, сегодня, 11 февраля, дежурит заместитель начальник главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Вадим Алексеевич Новиков.

12 февраля, в воскресенье, дежурит заместитель начальник главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Валерий Викторович Шестопалов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: 1391.

 

сегодня, в 09:52 0
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