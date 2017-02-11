Фото из архива Myslo. На фото Вадим Новиков.
Кого из чиновников назначили дежурным по Туле 11 февраля
Сегодня присматривать за городом будет Вадим Новиков.
Как сообщила пресс-служба городской администрации, сегодня, 11 февраля, дежурит заместитель начальник главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Вадим Алексеевич Новиков.
12 февраля, в воскресенье, дежурит заместитель начальник главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Валерий Викторович Шестопалов.
По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: 1391.
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