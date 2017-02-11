Кого из чиновников назначили дежурным по Туле 11 февраля

Фото из архива Myslo. На фото Вадим Новиков.

Сегодня присматривать за городом будет Вадим Новиков.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, сегодня, 11 февраля, дежурит заместитель начальник главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Вадим Алексеевич Новиков.