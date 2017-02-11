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Под Тулой собственника земли оштрафовали за свалку мусора в поле

Под Тулой собственника земли оштрафовали за свалку мусора в поле

Региональное Управление Россельхознадзора проверило алексинское ООО «Фантазия» — собственника земли сельхозназначения площадью 28,66 га.

Россельхознадзор проверил Алексинское ООО «Фантазия». В собственности у него находилась 28 га земли сельхозназначения.

Были обнаружены нарушения земельного законодательства: на участке находились отходы производства (битый кирпич, доски, куски рубероида) и строительный мусор (высота насыпей составляла около метра).

ООО привлекли к административной ответственности. Фирме пришлось заплатить 400 тысяч рублей.

 

сегодня, в 13:01 0
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