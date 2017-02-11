Под Тулой собственника земли оштрафовали за свалку мусора в поле

Россельхознадзор проверил Алексинское ООО «Фантазия». В собственности у него находилась 28 га земли сельхозназначения.

Были обнаружены нарушения земельного законодательства: на участке находились отходы производства (битый кирпич, доски, куски рубероида) и строительный мусор (высота насыпей составляла около метра).