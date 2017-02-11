Жилищной инспекции придется ездить с проверками в Киреевск до весны

Фото пресс-службы правительства ТО.

10 февраля начальник ГЖИ Алексей Бирюлин проверил работу котельной №3 ООО «ЭнергоГазИнвестТула» в городе Киреевске.



Алексей Бирюлин.

По словам жителей, организация допускает нарушения в теплоснабжении жилых домов и социальных объектов. Внеплановая проверка сотрудниками министерства строительства и ЖКХ подтвердила: температура в домах не соответствует нормам.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил начальнику ГЖИ обеспечить еженедельный контроль температурного режима в домах и социальных объектах.

- В настоящее время проблема решена, котельная функционирует в плановом режиме. Температура в квартирах жителей соответствует нормативам. Регулярно проводятся проверки по адресам заявителей. Составлены акты замеров в жилых помещениях, которые подтверждают, что температура в домах стабильна, выше 20 градусов тепла, — прокомментировал Алексей Бирюлин.



Ситуация на контроле у областных властей. Проверки станут еженедельными вплоть до конца отопительного сезона.



Руслан Щербаков.



Как пояснил директор ресурсоснабжающей организации Руслан Щербаков, проблема была связана с серьезным перепадом температур на улице — от минуса 4 до минуса 20 в течении 12 часов. Работники котельной не смогли оперативно отреагировать, вследствие чего и возникла нештатная ситуация.