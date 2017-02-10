В Тульской области фермеры выращивают редких овец на мраморное мясо
Фермерские хозяйства, входящие в клуб овцеводов областной ассоциации, внедрили в регионе отечественную ташлинскую породу овец.
Об этом рассказали на отчетном собрании ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств региона.
9 февраля в Тульском государственном музее оружия состоялось отчетное собрание Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Тульской области, на котором подведены итоги ее работы в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Несмотря на сложные погодные условия, фермерские хозяйства внесли заметный вклад в производство сельскохозяйственной продукции в регионе. Они произвели более 28% зерна рекордного урожая. В натуральном выражении — это 470 тысяч тонн. Собрали 118 тысяч тонн картофеля или 22% всего его объема в области.
Весомый вклад в хлебный каравай внесли КФХ «Антипки» Тепло-Огаревского, «Элита» Заокского, «Дружба» Одоевского, «Заря» Воловского районов (главы
Среди мастеров высоких урожаев в овощеводстве выделяются фермерские хозяйства
Фермеры вновь показали, что они способны обеспечивать высокий прирост производства основных видов животноводческой продукции. В фермерских хозяйствах региона на протяжении последних лет отмечается рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота и птицы, увеличивается производство молока.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, входящие в клуб овцеводов областной ассоциации, внедрили в регионе отечественную ташлинскую породу овец.
Она отличается высокой продуктивностью и качественной мраморной бараниной.
Пионером в этом начинании стало КФХ
Ассоциацией совместно с ее партнерами реализован агропроект «Гречиха-2016», начала действовать программа «Интегратор» по оказанию финансовой поддержки КФХ.
В обсуждении вопросов работы предприятий АПК приняли участие Дмитрий Миляев и Владимир Цой. Они ответили на многочисленные вопросы аграриев о мерах государственной поддержки, доступности продуктов льготного кредитования, его доступности для фермеров, вопросы развития кооперации.
Обеспокоенность фермеров вызывают высокие тарифы на электроэнергию, которые оказывают отрицательное влияние на доходность крестьян, особенно в овощеводстве.
В заключительной части мероприятия был заслушан отчет ревизионной комиссии, избраны делегатами 28 съезда АККОР председатель правления ассоциации Лидия Губарь, главы КФХ Алексинского и Арсеньевского районов Салмаз кызы Курбанова и Виктор Борисов.
В собрании приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, заместитель директора департамента развития сельских территорий Министерства сельского