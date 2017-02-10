В Тульской области фермеры выращивают редких овец на мраморное мясо

Фермерские хозяйства, входящие в клуб овцеводов областной ассоциации, внедрили в регионе отечественную ташлинскую породу овец.

Об этом рассказали на отчетном собрании ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств региона.

9 февраля в Тульском государственном музее оружия состоялось отчетное собрание Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Тульской области, на котором подведены итоги ее работы в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Несмотря на сложные погодные условия, фермерские хозяйства внесли заметный вклад в производство сельскохозяйственной продукции в регионе. Они произвели более 28% зерна рекордного урожая. В натуральном выражении — это 470 тысяч тонн. Собрали 118 тысяч тонн картофеля или 22% всего его объема в области.

Весомый вклад в хлебный каравай внесли КФХ «Антипки» Тепло-Огаревского, «Элита» Заокского, «Дружба» Одоевского, «Заря» Воловского районов (главы Елисеев С. А. , Кириенко В. И. , Степанов С. А. , Горбачева С. М. ).

Среди мастеров высоких урожаев в овощеводстве выделяются фермерские хозяйства Н. М. Быкова Веневского района и С. В. Бармашова Узловского района.

Фермеры вновь показали, что они способны обеспечивать высокий прирост производства основных видов животноводческой продукции. В фермерских хозяйствах региона на протяжении последних лет отмечается рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота и птицы, увеличивается производство молока.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, входящие в клуб овцеводов областной ассоциации, внедрили в регионе отечественную ташлинскую породу овец.

Она отличается высокой продуктивностью и качественной мраморной бараниной.

Пионером в этом начинании стало КФХ В. И. Тимофеевой Киреевского района. Родоначальником разведения коз нубийской породы в Тульской области стало хозяйство молодого фермера Семена Яблоновского.

Ассоциацией совместно с ее партнерами реализован агропроект «Гречиха-2016», начала действовать программа «Интегратор» по оказанию финансовой поддержки КФХ.

В обсуждении вопросов работы предприятий АПК приняли участие Дмитрий Миляев и Владимир Цой. Они ответили на многочисленные вопросы аграриев о мерах государственной поддержки, доступности продуктов льготного кредитования, его доступности для фермеров, вопросы развития кооперации.

Обеспокоенность фермеров вызывают высокие тарифы на электроэнергию, которые оказывают отрицательное влияние на доходность крестьян, особенно в овощеводстве.

В заключительной части мероприятия был заслушан отчет ревизионной комиссии, избраны делегатами 28 съезда АККОР председатель правления ассоциации Лидия Губарь, главы КФХ Алексинского и Арсеньевского районов Салмаз кызы Курбанова и Виктор Борисов.