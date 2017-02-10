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В Тульской области фермеры выращивают редких овец на мраморное мясо

В Тульской области фермеры выращивают редких овец на мраморное мясо

Фермерские хозяйства, входящие в клуб овцеводов областной ассоциации, внедрили в регионе отечественную ташлинскую породу овец.

Об этом рассказали на отчетном собрании ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств региона.

9 февраля в Тульском государственном музее оружия состоялось отчетное собрание Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Тульской области, на котором подведены итоги ее работы в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Несмотря на сложные погодные условия, фермерские хозяйства внесли заметный вклад в производство сельскохозяйственной продукции в регионе. Они произвели более 28% зерна рекордного урожая. В натуральном выражении — это 470 тысяч тонн. Собрали 118 тысяч тонн картофеля или 22% всего его объема в области.

Весомый вклад в хлебный каравай внесли КФХ «Антипки» Тепло-Огаревского, «Элита» Заокского, «Дружба» Одоевского, «Заря» Воловского районов (главы Елисеев С. А., Кириенко В. И., Степанов С. А., Горбачева С. М.).

Среди мастеров высоких урожаев в овощеводстве выделяются фермерские хозяйства Н. М. Быкова Веневского района и С. В. Бармашова Узловского района.

Фермеры вновь показали, что они способны обеспечивать высокий прирост производства основных видов животноводческой продукции. В фермерских хозяйствах региона на протяжении последних лет отмечается рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота и птицы, увеличивается производство молока.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, входящие в клуб овцеводов областной ассоциации, внедрили в регионе отечественную ташлинскую породу овец.

Она отличается высокой продуктивностью и качественной мраморной бараниной.

Пионером в этом начинании стало КФХ В. И. Тимофеевой Киреевского района. Родоначальником разведения коз нубийской породы в Тульской области стало хозяйство молодого фермера Семена Яблоновского.

Ассоциацией совместно с ее партнерами реализован агропроект «Гречиха-2016», начала действовать программа «Интегратор» по оказанию финансовой поддержки КФХ.

В обсуждении вопросов работы предприятий АПК приняли участие Дмитрий Миляев и Владимир Цой. Они ответили на многочисленные вопросы аграриев о мерах государственной поддержки, доступности продуктов льготного кредитования, его доступности для фермеров, вопросы развития кооперации.

Обеспокоенность фермеров вызывают высокие тарифы на электроэнергию, которые оказывают отрицательное влияние на доходность крестьян, особенно в овощеводстве.

В заключительной части мероприятия был заслушан отчет ревизионной комиссии, избраны делегатами 28 съезда АККОР председатель правления ассоциации Лидия Губарь, главы КФХ Алексинского и Арсеньевского районов Салмаз кызы Курбанова и Виктор Борисов.

В собрании приняли участие заместитель председателя правительства Тульской области — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, заместитель директора департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ. Владимир Цой, директор Тульского областного фонда поддержки малого предпринимательства Анастасия Иващенко, председатель АКФХ Тульской области Лидия Губарь, исполнительный директор АКФХ Тульской области Вячеслав Андриянов.

сегодня, в 10:03 +4
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Дмитрий Миляев
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