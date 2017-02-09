Туляк ждёт суда за убийство знакомого и попытку зарезать его жену

В ноябре прошлого года обвиняемый распивал спиртное в гостях у супружеской пары. В ходе ссоры с хозяйкой гость ударил женщину ножом, а потом задушил её мужа.

В Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 27 ноября 2016 года обвиняемый распивал спиртные напитки с 44-летним знакомым и его женой в квартире последних на улице Макаренко в Туле. После употребления алкоголя между гостем и хозяйкой произошла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил её ножом в шею. Раненая потерпевшая сумела выбежать из квартиры и попросить о помощи. В это время между остававшимися в квартире мужчинами также произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый задушил хозяина.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.