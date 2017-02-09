Фото из твиттера Евгения Синькевича.

В вечернее время буквы и звезда будут подсвечиваться.

9 февраля на здании ТЦ «Гостиный двор» установили надпись «Тула — город-герой». Сообщается, что в темное время суток буквы и звезда будут подсвечиваться.

Напомним, что высшая степень отличия «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» присвоена Туле в 1976 году за массовый героизм и мужество его защитников, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне.

Для вручения нашему городу высокого звания «Город-герой» в Тулу зимой 1977 года специально приезжал генсек Леонид Брежнев.