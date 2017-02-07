В сгоревшем доме в Новомосковске пожарные обнаружили труп мужчины

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Его личность на данный момент устанавливается.

Во вторник, 7 февраля, в Новомосковске в деревне Красное Гремячево произошел пожар. О возгорании жилого дома, расположенного на улице Родниковой, сообщили в 00.41 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

Три пожарных расчета были на месте через восемь минут. Огонь удалось потушить в 00.55.

Под завалами в доме было обнаружено тело мужчины. На данный момент его личность устанавливается.

В результате происшествия дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.