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В сгоревшем доме в Новомосковске пожарные обнаружили труп мужчины
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В сгоревшем доме в Новомосковске пожарные обнаружили труп мужчины

Его личность на данный момент устанавливается.

Во вторник, 7 февраля, в Новомосковске в деревне Красное Гремячево произошел пожар. О возгорании жилого дома, расположенного на улице Родниковой, сообщили в 00.41 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

Три пожарных расчета были на месте через восемь минут. Огонь удалось потушить в 00.55.

Под завалами в доме было обнаружено тело мужчины. На данный момент его личность устанавливается.

В результате происшествия дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:09 +1
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