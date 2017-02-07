Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В сгоревшем доме в Новомосковске пожарные обнаружили труп мужчины
Его личность на данный момент устанавливается.
Во вторник, 7 февраля, в Новомосковске в деревне Красное Гремячево произошел пожар. О возгорании жилого дома, расположенного на улице Родниковой, сообщили в 00.41 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».
Три пожарных расчета были на месте через восемь минут. Огонь удалось потушить в 00.55.
Под завалами в доме было обнаружено тело мужчины. На данный момент его личность устанавливается.
В результате происшествия дом сгорел полностью. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.
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