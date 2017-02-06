За убийство сожительницы узловчанин отправится в колонию строгого режима

В апреле 2016 года в ходе ссоры мужчина забил женщину насмерть журнальным столом.

Узловский городской суд вынес приговор мужчине за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Как информирует пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области, 14 апреля 2016 года пьяные мужчина и женщина находились в квартире потерпевшей. Между ними возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанёс жертве журнальным столом не менее пяти ударов по голове, туловищу и конечностям. Когда стол сломался, преступник продолжил бить женщину деревянной ножкой.

От полученных травм смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.

Приговором суда убийце назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима.