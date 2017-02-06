В Тульской области из-за ОРВИ в 11 школах отменили занятия

Всего за прошедшую неделю в областном центре зарегистрировано свыше 3 600 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ.

По данным оперативного мониторинга на минувшей неделе в Тульской области зарегистрировано 8117 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, показатель — 53,9 на 10 тысяч населения, что на 2,7% ниже эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей отмечен незначительный рост заболеваемости на 3,5%. Заболеваемость ниже эпидемического порога во всех возрастных группах.

В Туле за неделю зарегистрировано 3646 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, что практически на уровне эпидемического порога (3618 случаев) и выше заболеваемости предыдущей недели на 2,5%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость ниже эпидемического порога, кроме взрослых, где порог превышен на 6,6%.

По отдельным муниципальным образованиям отмечено превышение порогового уровня среди совокупного населения в Ефремовском, Каменском, Кимовском, Плавском, Новомосковском районах и городе Донском.

В связи с высокой заболеваемостью ОРВИ на прошедшей неделе учебный процесс приостанавливался полностью в 2 дошкольных образовательных учреждениях (Воловский и Ефремовский районы), частично в 24 классах 11 школ (Новомосковский, Кимовский, Ясногорский, Алексинский районы и г. Донской) и 10 группах 7 дошкольных образовательных учреждений (Плавский, Кимовский и Новомосковский районы).

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Тульской области.