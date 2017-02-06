Водителю сгоревшего на Зеленстрое в Туле «Опеля» потребовалась медицинская помощь

Фото Алексея Пирязева.

6 февраля в Туле на Зеленстрое, напротив троллейбусного кольца, сгорел «Опель». По словам очевидцев, машина загорелась около 8.35.

Водитель попытался самостоятельно потушить пламя с помощью огнетушителя, но это ему не удалось. При пожаре он сам пострадал — получил незначительные ожоги. По словам мужчины, автомобиль загорелся на ходу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС потушили пожар.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь.