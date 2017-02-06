Фото Алексея Пирязева.
Водителю сгоревшего на Зеленстрое в Туле «Опеля» потребовалась медицинская помощь
В результате происшествия автомобиль сгорел полностью.
6 февраля в Туле на Зеленстрое, напротив троллейбусного кольца, сгорел «Опель». По словам очевидцев, машина загорелась около 8.35.
Водитель попытался самостоятельно потушить пламя с помощью огнетушителя, но это ему не удалось. При пожаре он сам пострадал — получил незначительные ожоги. По словам мужчины, автомобиль загорелся на ходу.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС потушили пожар.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
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