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Водителю сгоревшего на Зеленстрое в Туле «Опеля» потребовалась медицинская помощь
Фото Алексея Пирязева.

Водителю сгоревшего на Зеленстрое в Туле «Опеля» потребовалась медицинская помощь

В результате происшествия автомобиль сгорел полностью.

6 февраля в Туле на Зеленстрое, напротив троллейбусного кольца, сгорел «Опель». По словам очевидцев, машина загорелась около 8.35.

Водитель попытался самостоятельно потушить пламя с помощью огнетушителя, но это ему не удалось. При пожаре он сам пострадал — получил незначительные ожоги. По словам мужчины, автомобиль загорелся на ходу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС потушили пожар.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Галерея
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 1
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 2
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 3
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 4
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 5
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 6
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 7
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 8
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 9
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 10
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 11
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 12
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 13
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 14
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 15
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 16
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 17
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 18
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 19
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 20
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 21
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 22
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 23
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 24
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 25
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 26
Сгорел "Опель" на Зеленстрое, Фото: 27
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:24 +1
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