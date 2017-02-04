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Туляки поздравили Владимира Груздева с днем рождения

Туляки поздравили Владимира Груздева с днем рождения

6 февраля экс-губернатору Тульской области, председателю правления Ассоциации юристов России Владимиру Сергеевичу Груздеву исполнилось 50 лет.

О себе Владимир Груздев оставил тулякам добрые воспоминания, а региону задал отличный темп в развитии. Он делал ставку на развитие бизнеса, в том числе малого и среднего. И это дало отличные результаты. За четыре с половиной года регион по уровню привлекательности для инвесторов вышел в лидеры. Руководство страны также не оставило без внимания работу Владимиру Груздева. Недавно Владимир Путин наградил бывшего губернатора орденом Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и добросовестный труд».

Сегодня с юбилеем Владимира Груздева поздравил и глава региона Алексей Дюмин.

Алексей Дюмин

— Уважаемый Владимир Сергеевич! Поздравляю Вас с юбилеем! Многолетняя деятельность на ответственных должностях в полной мере раскрыла Ваши личные и деловые качества. Вы проявили себя как крепкий руководитель, инициативный и энергичный человек. Ваша работа в Тульской области была направлена на развитие региона и, безусловно, дала свои плоды. Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и достижения поставленных целей!

Поздравления передает председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин:

Сергей Степашин

— Дорогой Владимир Сергеевич! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. 50 лет — возраст политической молодости: уже многое достигнуто, но еще большее впереди. Недавно В. В. Путин высоко оценил Вашу работу в Тульской области, наградив Вас орденом Александра Невского. Я желаю, чтобы Ваша текущая деятельность по развитию Ассоциации юристов России стала такой же успешной, как все предыдущие. Крепкого Вам здоровья и успехов!

Портал Myslo поздравляет Владимира Сергеевича с высокой государственной наградой и с юбилеем. Давайте вместе вспомним, что сделал для Тулы и Тульской области Владимир Груздев.

Он стал для региона антикризисным менеджером. За 4,5 года под его руководством Тульская область вышла на новые позиции в социально-экономическом развитии: на 4-е место в РФ по индексу промышленного производства и на 5-е в ЦФО по индексу роста инвестиций в основной капитал. По размеру средней начисленной зарплаты регион занимал 3-е место в ЦФО и 12-е в России. Тульская область стала лидером среди субъектов Российской Федерации, достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий по итогам 2014 года. А в рейтинге инвестиционной привлекательности заняла 4-е место по итогам 2015 года.

Команда Груздева, по словам Президента Владимира Путина, создала базу. И теперь «нужно ничего не растерять, а, наоборот, нарастить то, что уже в Тульской области сделано за последние годы».

Темп развития, который задал Владимир Груздев, очень высок, и туляки стараются не подкачать, оправдать слова Президента.

Например, по данным Туластата индекс промышленного производства в регионе в 2015 году составил 111,9%, в 2016-м – 112,6%. И Тульская область опять показала один из лучших результатов по всей России, оказавшись в десятке лидеров.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2016 г. составил 60,7 млрд рублей, что на уровне аналогичного периода 2015 года. Идет реализация многих крупных инвестпроектов, заложенных в 2013-2015 гг. И главное достижение в этой сфере – создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Узловая», идею и реальный фундамент которой заложила команда Груздева. Напомним, что за весь 2015 год объем инвестиций в основной капитал составил 105,6 млрд руб. И по индексу роста инвестиций тогда Тула вышла на 5-е место в ЦФО и на 24-е в РФ.

Мы давно кормим себя сами. Год от года растет сбор зерновых в Тульской области: в 2011-м – 953,3 тыс. т, в 2012-м – 1,2 млн т, в 2013-м –1,3 млн т, в 2014-м – 1,52 млн т, в 2015-м – свыше 1,56 млн т. А в 2016 году аграрии Тульской области собрали 1,619 млн т зерна. Это лучший итог за последние два десятилетия! А еще регион вошел в топ-5 в ЦФО с максимальными показателями по «овощной» части продукции растениеводства.

Пять лет подряд растут и объемы ввода жилья в Тульской области. Мы наконец утратили непочетное звание «столицы ветхого жилья»: в 2011 г. введено 262,7 тыс. кв. м, в 2014 г. – 580 тыс. кв. м, в 2015 г. – 770,5 тыс. кв. м, и это рекорд за последние 27 лет, 6-е место в ЦФО! В 2016 году введено 622,6 тыс. кв. м жилья. Это второй успешный результат за 19 лет (после рекорда 2015-го).

Майские указы Президента по росту зарплаты бюджетников – врачей, учителей, социальной и культурной сферы – регион тоже выполняет не первый год. А вообще по уровню зарплаты Тульская область занимает 4-е место в ЦФО.

В свой юбилейный день рождения Владимир Груздев получил от туляков  добрые слова, теплые пожелания и искренние поздравления. 

сегодня, в 09:00
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