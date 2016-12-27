Школьница, издевавшаяся над дедом, принесла извинения

Она объяснила свой поступок глупостью и поиском поддержки у зрителей, а не попыткой выглядеть крутой в глазах одноклассников.

Портал Life разместил видеорепортаж, в котором 13-летняя тулячка Марина Г. попросила прощения у своей семьи. Напомним, в интернет попала трансляция прямого эфира «Перископа», которую записала школьница, издевавшаяся над дедом.

— Мне и страшно, и стыдно из-за всего, что теперь будет из-за моей глупости... Может, будет милиция или маме на работу позвонят. Я всех опозорила, простите меня, — говорит девочка на записи.

Она уверяет, что транслировала свою ссору с дедушкой не для того, чтобы показаться крутой в глазах одноклассников. Она хотела получить поддержку зрителей. Марине не понравилось, что дед пришёл домой пьяным, и тогда школьница включила камеру, чтобы «пожаловаться» знакомым на его поведение.

— Я хотела показать, какой у меня «хороший» дедушка, — объясняет Марина. — Вот когда она не пьяный, он нормальный, а когда пьяный — нет.