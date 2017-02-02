Жительница Новомосковска обняла прохожую, чтобы украсть у неё деньги

Суд признал ее виновной в грабеже и приговорил к полутора годам лишения свободы.

Новомосковский городской суд признал ранее судимую 21-летнюю местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

Суд установил, что 20 июля 2016 года обвиняемая встретила во дворе дома по улице Есенина города Новомосковска незнакомую ей женщину, у которой из кармана плаща виднелись деньги.

Чтобы притупить бдительность женщины, обвиняемая встала перед ней и обняла за правое плечо, а левой рукой вытащила из кармана плаща деньги. Общая сумма ущерба составила 17 000 рублей.

После этого преступница намеревалась скрыться с места преступления, но потерпевшая заметила ее действия и потребовала остановиться и вернуть похищенное. Однако подсудимая скрылась с места преступления.

Суд признал обвиняемую виновной в грабеже и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.