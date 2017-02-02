Туляков просят помочь в поиске пропавшего мужчины

Эдуард Архипов ушел из дома 1 октября 2013 года в неизвестном направлении.

Отдел полиции «Ленинский» УМВД России по Туле разыскивает Эдуарда Николаевича Архипова, 1970 года рождения, жителя поселка Плеханово. 1 октября 2013 года мужчина ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы: на вид 46-47 лет, рост 175-180 см, средней полноты, лицо овальное смуглое, лоб высокий выступающий, волосы темно-русые, очень короткие, имеются лобные залысины, глаза серые, уши оттопыренные, спинка носа искривлена вправо. Все видимые зубы отсутствуют.

Полицейские просят граждан, которые располагают информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам:

8(4872) - 72-61-30, 72-53-02 – отдел уголовного розыска ОП «Ленинский».

Или по телефонам 72-61-33, 72-50-02 – дежурная часть ОП «Ленинский», или «02».