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В Туле появится сеть кабинетов помощи детям-инвалидам
Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

В Туле появится сеть кабинетов помощи детям-инвалидам

На встрече в реабилитационном центре №1 рассмотрели проект взаимодействия социальных фондов помощи детям и правительства Тульской области.

1 февраля в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних №1 прошла встреча руководителей фондов помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Главной темой встречи стали перспективы развития в регионе системы ранней помощи детям-инвалидам.

«Мы планируем совместно с фондом развить в регионе сеть служб кабинетов, где будет оказываться помощь в оздоровлении, обучении, интеграции в общество детей с особыми потребностями», – пояснила зампредседателя правительства Тульской области Марина Левина.

Также Марина Левина отметила, что правительство Тульской области заинтересовано в развитии совместной работы с негосударственными организациями и благотворительными фондами в решении стратегических задач государственной семейной политики.

Участники встречи рассмотрели проект соглашения о сотрудничестве между правительством региона и фондом по внедрению эффективных моделей и технологий ранней помощи, содействия семьям, воспитывающим детей с ограничениями по здоровью.

Отметим, что в Тульской области уже сделаны первые шаги по оказанию ранней помощи детям-инвалидам.

При поддержке фонда в регионе был реализован ряд проектов. Так, в 2011 году на базе муниципального центра психолого-медико-социального сопровождения «Валеоцентр» была открыта первая в Тульской области «Лекотека», в 2013 году в Тульском областном центре детской психоневрологии начал работу центр раннего вмешательства.

Во встрече участвовали заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина, президент некоммерческой организации «Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» Анастасия Залогина и руководитель программы фонда «Каждый ребенок достоин семьи» Инна Монова. 

Также приняли участие руководители и специалисты органов исполнительной власти Тульской области в сфере социальной защиты, образования, здравоохранения, руководители организаций, оказывающих раннюю помощь, представители некоммерческих и общественных организаций.

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 11:35 +2
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