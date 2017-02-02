Тульские полицейские накрыли нарколабораторию

Полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. У сотрудников полиции была информация, что 39-летний туляк может хранить при себе наркотические средства.

У подозреваемого в присутствии понятых обнаружили и изъяли вещество светлого цвета. Эксперты выяснили, что эта смесь содержала психотропное вещество амфетамин и его производное — 4-фторамфетамин, массой 6,2 грамма.

По предварительным данным, подозреваемый самостоятельно изготовил наркотики в одном из домов на территории Щёкинского района.

При проведения обыска по указанному адресу полицейские обнаружили и изъяли оборудование, с помощью которого он, предположительно, занимался изготовлением наркотиков.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.