новости
новости
Регистрация
Тульские полицейские накрыли нарколабораторию

Тульские полицейские накрыли нарколабораторию

Задержан 39-летний подозреваемый.

Полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. У сотрудников полиции была информация, что 39-летний туляк может хранить при себе наркотические средства.

У подозреваемого в присутствии понятых обнаружили и изъяли вещество светлого цвета. Эксперты выяснили, что эта смесь содержала психотропное вещество амфетамин и его производное — 4-фторамфетамин, массой 6,2 грамма.

По предварительным данным, подозреваемый самостоятельно изготовил наркотики в одном из домов на территории Щёкинского района.

При проведения обыска по указанному адресу полицейские обнаружили и изъяли оборудование, с помощью которого он, предположительно, занимался изготовлением наркотиков.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:04 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
наркотикилабораторияуголовное делополиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков просят помочь в поиске пропавшего мужчины
Туляков просят помочь в поиске пропавшего мужчины
Myslo требуется менеджер по продажам
Myslo требуется менеджер по продажам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика