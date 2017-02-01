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Жителя Кимовска осудят за кражу детской коляски и санок

Жителя Кимовска осудят за кражу детской коляски и санок

Мужчина случайно увидел в подъезде дома чужое имущество и решил его присвоить.

В суд поступило уголовное дело по обвинению жителя Кимовска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Как сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента области, вечером 29 декабря 2016 года пьяный мужчина находился на лестничной площадке в одном из домов. Он увидел стоящие там детскую коляску и детские санки и решил украсть чужие вещи.

Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, вину признал полностью и просил рассмотреть дело в особом порядке судебного разбирательства.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 18:55 +1
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детская коляскадетские санки

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