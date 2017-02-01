МЧС напоминает тулякам, как избежать обморожения
Важно отказаться от употребления спиртного и курения на улице.
Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, на влажном воздухе можно получить обморожение гораздо быстрее, даже если мороз не очень сильный.
Важно помнить и уметь распознавать признаки обморожения:
- бледная, твердая, холодная кожа;
- отсутствие пульса у запястий и лодышек;
- потеря чувствительности.
При переохлаждении человек испытывает:
- озноб, мышечную дрожь;
- заторможенность и апатию, нередко ведет себя неадекватно;
- посинение или побледнение губ;
- снижение температуры тела.
Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе:
- Не употребляйте спиртное — алкогольное опьянение (впрочем, как и любое другое) на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время, вызывая иллюзию тепла. Кроме того, алкоголь притупляет чувствительность и человек может не понять, когда начнется обморожение.
- Не курите на морозе — курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми.
- Носите свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.
- Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант — варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки же из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом. В обувь нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные — они впитывают влагу, оставляя ноги сухими.
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Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений — колец, серёжек
и т. д.Во-первых, металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур, вследствие чего возможно «прилипание» к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуляцию крови. Вообще на морозе старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом.
- Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть — это вызовет куда более значительные повреждения кожи.
- Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей — они распухнут и вы не сможете снова одеть обувь. При первых же признаках обморожения нужно немедленно начать согревать поврежденную часть тела, уйти с холода в теплое помещение и начать очень аккуратно растирать пораженное место сухой мягкой тканью. Ни в коем случае нельзя растирать поврежденное место снегом или варежкой: это еще более травмирует кожу.
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Вернувшись домой после прогулки по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа
и т. д.Пущенное на самотек обморожение может привести к гангрене и последующей потере конечности.
- Как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место — магазин, кафе, подъезд — для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест.
- Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль.
- Прячьтесь от ветра — вероятность обморожения на ветру значительно выше.
- Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти категории более подвержены переохлаждению и обморожениям, и это следует учитывать при планировании прогулки. Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что ему желательно каждые 15−20 минут возвращаться в тепло и согреваться.
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