МЧС напоминает тулякам, как избежать обморожения

Важно отказаться от употребления спиртного и курения на улице.

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, на влажном воздухе можно получить обморожение гораздо быстрее, даже если мороз не очень сильный.

Важно помнить и уметь распознавать признаки обморожения:

бледная, твердая, холодная кожа;

отсутствие пульса у запястий и лодышек;

потеря чувствительности.

При переохлаждении человек испытывает:

озноб, мышечную дрожь;

заторможенность и апатию, нередко ведет себя неадекватно;

посинение или побледнение губ;

снижение температуры тела.

Есть несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе: