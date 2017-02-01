В Щёкинском районе ночью сгорел автомобиль «Вольво»

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате пожара обгорел моторный отсек, оплавилась торпеда в салоне машины.

1 февраля в 3.34 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили о возгорании автомобиля «Вольво 740», расположенного в поселке Первомайском на улице Комсомольской (Щёкинский район).

На место происшествия пожарные прибыли в 3.40, а потушили огонь в 3.43. Пострадавших нет.

В результате происшествия обгорел моторный отсек, оплавилась торпеда в салоне автомобиля.

Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.