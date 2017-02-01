С 1 февраля каждый туляк получил право на дальневосточный гектар
А всего в 2017 году Минвостокразвития планирует принять не менее 70 тысяч заявок на участки от россиян.
Любой гражданин РФ с 1 февраля сможет получить в безвозмездное пользование «дальневосточный гектар», который, как считают в Минвостокразвития, является одним из эффективных инструментов, чтобы привлечь на Дальний Восток людей из других регионов страны.
- 1 февраля может быть серьезный всплеск обращений, — заявил
около 6% россиян твердо намерены выбрать себе «дальневосточный гектар» и около 7% еще думают над этим.
К настоящему времени заявки на «дальневосточный гектар» подали уже более 36 тыс. человек. Власти РФ рассматривают реализацию закона о «дальневосточном гектаре» как одну из мер привлечения населения в регион, в котором в настоящее время проживает 6,2 млн человек.